"Олимпийские игры, одно лишь участие в них - это кульминация карьеры спортсмена, которая требует большой силы воли и труда. В ней примут участие спортсмены, которые выиграли право сразиться с лучшими спортсменами мира на зимних Олимпийских играх", – заявила Шюгждинене.
Она и другие руководители министерств не поедут на Олимпийские игры в феврале.
BNS напоминает, что в ноябре семнадцать членов правящей коалиции призвали политиков, Национальный олимпийский комитет Литвы и спортсменов бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале.
По мнению авторов обращения, престижные спортивные мероприятия не могут проводиться в авторитарных государствах, где не соблюдаются права человека, а спорт используется для улучшения собственного имиджа.
Активисты-правозащитники заявляют, что как минимум один миллион представителей уйгурских и других мусульманских меньшинств содержатся в лагерях перевоспитания в районе Синьцзяня. Они обвиняют китайские власти в ограничении права этих людей исповедовать свою веру и свои свободы.
Пекин отвергает эти обвинения и считает ложными и необоснованными.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине и близлежащих городах провинции Хэбэй.
Ожидается, что в Олимпийских играх примут участие до 14 литовских спортсменов. Окончательный список будет известен в январе.
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