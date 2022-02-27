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Нападающий питерского "Зенита" Миндаугас Кузминскас вернулся в Литву. Баскетболист покинул Россию. В социальной сети он разместил первое сообщение.
Mindaugas Kuzminskas
Mindaugas Kuzminskas
© Facebook

Кузминскас жил в России с 2019 года. В соцсети он разместил разорванное сердце на черном фоне, а рядом свое фото на границе Литвы.

От комментариев баскетболист воздержался.

В воскресенье московская команда ЦСКА сообщила о том, что ее состав покинул защитник Марюс Григонис.

По данным СМИ, своим командам в России больше не хотят помогать Артурас Гудайтис и тренер литовской сборной Казис Масквитис.

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