Кузминскас жил в России с 2019 года. В соцсети он разместил разорванное сердце на черном фоне, а рядом свое фото на границе Литвы.

От комментариев баскетболист воздержался.

В воскресенье московская команда ЦСКА сообщила о том, что ее состав покинул защитник Марюс Григонис.

По данным СМИ, своим командам в России больше не хотят помогать Артурас Гудайтис и тренер литовской сборной Казис Масквитис.