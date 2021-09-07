Он сменит на этой должности Арвидаса Сабониса, который возглавлял ЛФБ два срока полномочий подряд.
В. Гедвилас с 2004 года три срока полномочий подряд был членом Сейма, недолгое время занимал пост председателя парламента. До 2018 года был членом Партии труда.
До этого 62-летний бывший политик тренировал женскую сборную Литвы по баскетболу.
На выборах президента ЛФБ В. Гедвилас обошел двух других претендентов - Робертаса Явтокаса и Рамунаса Бутаутаса.
А. Сабонис возглавлял федерацию с конца октября 2011 года, он сменил на этой должности Владаса Гарастаса, который занимал ее много лет.
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