Литовский дискобол Алекна завоевал серебро на олимпиаде в Париже

В финале по метанию диска на Stade de France Алекна показал первый результат - 68,55 м и спокойно позировал операторам. Однако спокойствие вскоре нарушила вторая попытка австралийца Мэттью Дэнни – 69,31 м. Второй бросок Алекны показал результат 69,97 м и улучшил олимпийский рекорд его отца Виргилиюса Алекны (69,89 м), установленный в 2004 г. в Афинах.