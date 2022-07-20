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20 июля утром в Юджине (штат Орегон, США) на чемпионате мира по легкой атлетике литовский дискобол Миколас Алекна (69,27 м) занял второе место, получив серебряную медаль, а Андрюс Гуджюс (67,55 м) взял бронзу чемпионата мира!
Победителем чемпионата стал спортсмен из Словении Кристьян Чех, его результат 71,13 м. Он побил рекорд ЧМ, установленный литовским дискоболом Виргилиюсом Алекной (70,17 м).
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