Литовские баскетболисты одержали победу над греками и вышли в четвертьфинал ЧМ

Спустя 9 лет литовская сборная возвращается в четвертьфинал чемпионата мира. 1 сентября литовские баскетболисты со счетом 92:67 разгромили греков. Литовская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Известно, что матч в четвертьфинале сборную ждет во вторник, 5 сентября, до этого в воскресенье они будут играть со сборной США.