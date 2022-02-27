В весовой категории 81 кг в 1/4 финала Стонкуте со счетом 5:0 одержала победу над румынкой Александрпй Петчу, а в 1/2 финала со счетом 4:1 над полькой Агатой Качмарской.
В воскресенье вечером в финале она должна была встретится с россиянкой Анной Ивановой.
Однако из-за военной агрессии России в Украине Стонкуте отказалась от этой встречи с представительницей РФ.
"Сейчас не медали в голове, когда на войне гибнут мирные жители, женщины и дети", – сказала чемпионка Европы среди юниоров Стонкуте.
"Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы выразить поддержку украинским спортсменам и страдающим из-за войны жителям Украины", – сказал тренер сборной Литвы Видас Бружас.
"Спортсменка, тренеры и Литовская федерация бокса безо всяких раздумий решили отказаться от встречи с представителем РФ. Литовские спортсмены поддерживают Украину в борьбе с агрессором и отказываются от всевозможных связей и состязаний с представителями России и Беларуси.
Литовская федерация бокса протягивает руку помощи Украине и приглашает около 40 украинских боксеров, который сейчас не могут вернуться на Родину, в Литву", – сказал президент федерации Дарюс Шалуга.
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