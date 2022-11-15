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В понедельник вечером литовская сборная по баскетболу в Подгорице со счетом 65:56 одержала победу над сборной Черногории и завоевала путевку на чемпионат мира 2023 года.
Kęstutis Kemzūra, Mindaugas Kuzminskas
Kęstutis Kemzūra, Mindaugas Kuzminskas
© DELFI

Напомним, что сборную тренирует Кястутис Кемзура.

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