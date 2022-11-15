Литовская сборная по баскетболу одержала победу над сборной Черногории и получила путевку на чемпионат мира

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