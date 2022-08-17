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В последний вечер чемпионата Европы в Риме литовская пловчиха Рута Мейлутите завоевала золото на дистанции 50 м брассом (результат 29.59 секунд).
На втором месте итальянка Бенедетта Пилато – 29.71 секунд, бронза досталась британке Имоджен Кларк – 30.31 секунд.
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