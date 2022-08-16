"В ходе расследования подозрения в нечестной игре предъявлены четырем футболистам. После первоначального расследования представители клуба подали апелляционную жалобу, которая в настоящее время находится на рассмотрении", — говорится в сообщении федерации.

По данным ЛФФ, клуб "Йонава" активно сотрудничает с целью выявления возможных нарушений и предотвращения нарушений честной игры.

Как только расследование закончится, ЛФФ обещает обнародовать его результаты и наказания.