Лед растаял: литовская пара завершила чемпионат Европы на подиуме

После демонстрации накануне вечером ритмичного танца пара, занявшая третье место, не потеряла позиций в произвольной программе, получив оценку 122,64 балла (рекорд в карьере).

В общей сложности 29-летняя американка и 32-летний каунасец набрали 203,37 балла (также самый высокий результат в карьере) и гарантировали себе бронзу.

Ближайшая конкуренты французская пара Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо получили 197,17 балла.

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (214,38) защитили свой прежний чемпионский титул, а британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,82) второй год подряд заняли второе место.

За финалом танцев на льду наблюдала переполненная арена спорткомплекса "Жальгирис", которая во время фигурного катания вмещает около 9000 зрителей.

Вторая литовская пара Паулина Раманаускайте и Дейвидас Кизала, занявшая 16-е место (154,85), также за свою карьеру достигла в Каунасе высшей позиции на континентальных первенствах.