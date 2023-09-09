Кузминскас: "Выступление Латвии стало для меня сюрпризом"

"Я совру, если скажу, что выступление Латвии не стало для меня сюрпризом. Это сюрприз. Думаю, что для многих людей стало сюрпризом и то, что мы дошли до этой стадии", - цитирует Кузминская eurohoops.

Мы называем друг друга "бралюкас", что означает "братья", потому что у наших стран братские отношения, но только за пределами площадки. На площадке всегда идет серьезная борьба", – сказал Кузминскас.

По словам центрового литовской сборной Йонаса Валанчюнаса обе команды

играют в схожий баскетбол.

"У них (Латвии) есть цель, они сражаются вместе, хорошо пасуют, помогают друг другу. У них хорошая "командная химия". Это их главный источник силы. Даже в отсутствие лучшего игрока, Кристапа Порзиньгиса, они играют в потрясающий баскетбол", - сказал Валанчюнас.