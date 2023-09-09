Кузминскас: "Выступление Латвии стало для меня сюрпризом"

 
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Mindaugas Kuzminskas
Mindaugas Kuzminskas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас перед матчем против сборной Латвии в матче за пятое место чемпионата мира по баскетболу сказал, что выступление соседей стало для него сюрпризом.

"Я совру, если скажу, что выступление Латвии не стало для меня сюрпризом. Это сюрприз. Думаю, что для многих людей стало сюрпризом и то, что мы дошли до этой стадии", - цитирует Кузминская eurohoops.

Мы называем друг друга "бралюкас", что означает "братья", потому что у наших стран братские отношения, но только за пределами площадки. На площадке всегда идет серьезная борьба", – сказал Кузминскас.

По словам центрового литовской сборной Йонаса Валанчюнаса обе команды
играют в схожий баскетбол.

"У них (Латвии) есть цель, они сражаются вместе, хорошо пасуют, помогают друг другу. У них хорошая "командная химия". Это их главный источник силы. Даже в отсутствие лучшего игрока, Кристапа Порзиньгиса, они играют в потрясающий баскетбол", - сказал Валанчюнас.

"Латвийские баскетболисты доказали, что они действительно сильная команда. Игра против них будет непростой. Они такие же, как и мы – борются за свою страну, отдают все на площадке и не сдаются. Будет отличный матч" - пообещал центровой литовцев, добавив, что ему нравится латвийская команда и он уважает ее за то, как далеко она продвинулись.

Поддержали литовцев на арене и латвийские болельщики, приехавшие в Манилу.

"Я слышал, как латыши поддерживают нас и скандируют "Литва, Литва!" Мы соседи, и было приятно слышать, что они нас поддерживают", - сказал Валанчюнас о поддержке.

Матч Латвия - Литва за 5-е место на ЧМ состоится 9 сентября (начало - 15.30 по латвийскому времени).

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