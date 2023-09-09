Кузминскас: "Выступление Латвии стало для меня сюрпризом"

"Я совру, если скажу, что выступление Латвии не стало для меня сюрпризом. Это сюрприз. Думаю, что для многих людей стало сюрпризом и то, что мы дошли до этой стадии", - цитирует Кузминская eurohoops.
Мы называем друг друга "бралюкас", что означает "братья", потому что у наших стран братские отношения, но только за пределами площадки. На площадке всегда идет серьезная борьба", – сказал Кузминскас.
По словам центрового литовской сборной Йонаса Валанчюнаса обе команды
играют в схожий баскетбол.
"У них (Латвии) есть цель, они сражаются вместе, хорошо пасуют, помогают друг другу. У них хорошая "командная химия". Это их главный источник силы. Даже в отсутствие лучшего игрока, Кристапа Порзиньгиса, они играют в потрясающий баскетбол", - сказал Валанчюнас.
"Латвийские баскетболисты доказали, что они действительно сильная команда. Игра против них будет непростой. Они такие же, как и мы – борются за свою страну, отдают все на площадке и не сдаются. Будет отличный матч" - пообещал центровой литовцев, добавив, что ему нравится латвийская команда и он уважает ее за то, как далеко она продвинулись.
Поддержали литовцев на арене и латвийские болельщики, приехавшие в Манилу.
"Я слышал, как латыши поддерживают нас и скандируют "Литва, Литва!" Мы соседи, и было приятно слышать, что они нас поддерживают", - сказал Валанчюнас о поддержке.
Матч Латвия - Литва за 5-е место на ЧМ состоится 9 сентября (начало - 15.30 по латвийскому времени).