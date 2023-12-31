Каунасский клуб "Жальгирис" попрощался с Масквитисом, его сменит Андреа Тринкьери

 
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ФОТО: DELFI montažas

После шестого поражения каунасского "Жальгириса" в Евролиге подряд была проведена рокировка в тренерском составе команды. Клуб по обоюдному согласию покинул главный тренер Казис Масквитис. Его сменит итальянец Андреа Тринкьери.

Масквитис возглавлял команду с апреля 2022 года.

"Решение не было легким, но к нему пришли обе стороны. Несколько недель назад мы продемонстрировали доверие к тренеру, но результаты команды были неудовлетворительными, – сказал директор команды Паулюс Янкунас. - (...) Новый тренер приезжает с хорошим настроем, мы надеемся, что его приход стабилизирует ситуацию".

Тринкьери последних три года тренировал мюнхенский Bayern, ранее работал в клубах Partizan, Brose Baskets, UNIKS, несколько итальянских клубов, был тренером греческой сборной.

Договор с Тринкьери заключен до конца сезона 2024-2025 гг. 55-летний тренер приедет в Каунас в ближайшее время. 30 декабря во время матча между "Жальгирисом" и вильнюсским Wolves команду возглавлял Таутвидас Сабонис, которому помогали Гинтарас Крапикас и Эвалдас Бержининкайтис.

"Жальгирис" в Евролиге потерпел 6 поражений подряд и сейчас после первого круга опережает лишь две команды.

На следующей неделе "Жальгирис" ждут две встречи - с берлинским клубом ALBA и французским ASVEL.

Масквитис - 6 тренер Евролиги, уволенный в этом году: до него были уволены Димитрис Итудис (Fenerbahсe), Душко Иванович (Crvena Zvezda), Жоан Пеньярройя (Baskonia), Ти Джей Паркер (ASVEL) и Серджо Скариоло (Virtus).

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