Каунасский клуб "Жальгирис" попрощался с Масквитисом, его сменит Андреа Тринкьери

Масквитис возглавлял команду с апреля 2022 года.

"Решение не было легким, но к нему пришли обе стороны. Несколько недель назад мы продемонстрировали доверие к тренеру, но результаты команды были неудовлетворительными, – сказал директор команды Паулюс Янкунас. - (...) Новый тренер приезжает с хорошим настроем, мы надеемся, что его приход стабилизирует ситуацию".

Тринкьери последних три года тренировал мюнхенский Bayern, ранее работал в клубах Partizan, Brose Baskets, UNIKS, несколько итальянских клубов, был тренером греческой сборной.

Договор с Тринкьери заключен до конца сезона 2024-2025 гг. 55-летний тренер приедет в Каунас в ближайшее время. 30 декабря во время матча между "Жальгирисом" и вильнюсским Wolves команду возглавлял Таутвидас Сабонис, которому помогали Гинтарас Крапикас и Эвалдас Бержининкайтис.

"Жальгирис" в Евролиге потерпел 6 поражений подряд и сейчас после первого круга опережает лишь две команды.