Из Кельна в Берлин: Литва победила сборную Боснии и Герцеговины и будет играть в 1/8 финала с испанцами

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Литве удались выбраться из группы "смертников" Евробаскета, победив сборную Боснии и Герцеговины со счетом 87:70(28:28, 28:14, 19:17, 12:11).

В результате литовская команда заняла 4 место в группе B и завоевала путевку в Берлин, где в 1/8 финала ее ждет встреча с титулованным соперником - сборной Испании.

Испания является лидером группы A. В матче за первое место в этой группе они одолели команду Турции.


Чемпионат Европы сборная Литвы начала с трех поражений подряд - Словении, Франции и Германии, которые обеспечили себе путевки в 1/8 финала ранее. Затем литовские баскетболисты победили венгров и боснийцев.

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