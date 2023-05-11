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Имя Литвы звучит там, где никогда раньше не звучало. Домантас Сабонис официально признан одним из лучших баскетболистов НБА.
Domantas Sabonis
Domantas Sabonis
© Getty images

Д. Сабонис был избран в третью символическую сборную лучших баскетболистов НБА. Такого не добился ни один литовский баскетболист.

При этом в третью символическую сборную пробился и Де'Арон Фокс, товарищ литовца команде. Они стали первым дуэтом в истории "Сакраменто Кингз", попавшим в символическую пятерку лучших игроков НБА.

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