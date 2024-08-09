2024.08.09 22:57

Исторический вечер в Париже: Доминика Баневич – вице-чемпионка по брейкингу

 
Линас Йоцюс
ru.DELFI.lt

9 августа вечером в Париже литовская спортсменка Доминика Баневич завоевала серебряную медаль по брейкингу.

Bgirl Nicka (псевдоним девушки) стартовала в группе B с чемпионкой Океании 36-летней Bgirl Raygun из Австралии, бронзовым призером ЧМ 16-летней Bgirl Syssy и 21-летней американкой Bgirl Logistx.

В первом туре она обошла француженку Bgirl Syssy со счетом 11-7.

Во втором BGirl Nickos показала результат 13-5 и обошла американку BGirl Logistx, став лидером группы B.

Она уверенно обошла и австралийку Bgirl Raygun (18-0).

За место в полуфинале она состязалась с китаянкой B-girl Yingzi.

Доминика обошла ее с результатом 26-1.

В полуфинале ее ждала встреча с другой китаянкой B-Girl 671. Доминика одолела ее со счетом 18-9! После полуфинала ее поздравила мама Алина.

В финале она уступила японке B-girl Ami и завоевала серебряную медаль.

Бронза досталась китаянке B-Girl 671.

Брейк впервые был включен в программу олимпийских игр.

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