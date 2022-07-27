Историческая победа: "Жальгирис" одолел чемпионов Швеции

"Жальгирис" одержал историческую победу со счетом 2:0 (1:0), и лидировал в серии с результатом 3:0, гарантировав себе место в этапе группы Лига конференций УЕФА. Такой прорыв гарантирует и премию в почти 3 млн. евро.

Голы забили Маттиас Ойвуси (на 34 минуте) и Ренан Оливейра (на 52 минуте).