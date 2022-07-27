aA
27 июля вечером в Мальмё (Швеция) состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА - встретились команды "Мальмё" и вильнюсский "Жальгирис".
"Жальгирис" одержал историческую победу со счетом 2:0 (1:0), и лидировал в серии с результатом 3:0, гарантировав себе место в этапе группы Лига конференций УЕФА. Такой прорыв гарантирует и премию в почти 3 млн. евро.
Голы забили Маттиас Ойвуси (на 34 минуте) и Ренан Оливейра (на 52 минуте).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Клиенты "обложили" отделение Ignitis: люди часами стоят в очереди
После того как жители подписали договоры с...
Историческая победа: "Жальгирис" одолел чемпионов Швеции
27 июля вечером в Мальмё ( Швеция ) состоялся матч второго...
Магнитное поле усилится в пятницу: как надо готовиться к этому
Некоторые люди чувствуют магнитные бури, становятся...
Исследование показало: иметь собственный автомобиль невыгодно, но люди придумывают массу аргументов в его пользу
Почти треть жителей городов согласна с тем, что...