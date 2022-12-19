Финал четырех Евролиги по баскетболу в мае пройдет в Каунасе

"19-21 мая на арене "Жальгирис" пройдет исторический для страны и города Каунас Финал четырех Евролиги", - говорится в сообщении.

Директор каунасского "Жальгириса" Паулюс Мотеюнас считает решение о проведении Финала четырех Евролиги в Каунасе "оценкой самого высокого уровня".

"Не один год мы добивались, чтобы это престижное мероприятие состоялось в нашей стране, поэтому мы более чем рады, что нашу работу оценили. Мы благодарим Каунасское городское самоуправление, которое поддержало это наше стремление и с энтузиазмом согласилось внести свой вклад в организацию этого турнира", - сказал Мотеюнас.

В сообщении не указывается, какой финансовый вклад в организацию внесло самоуправление Каунаса.

Ранее клуб запросил у правительства миллион евро в качестве поддержки, но осенью эта просьба была отклонена. В Министерстве образования тогда заявили, что "правительство не может выделить деньги на это мероприятие в непростое для государства время".