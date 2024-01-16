Федерация фигурного катания Литвы отрицает факт харрасмента

"Федерация обратилась к юристам. Мы будем добиваться возбуждения дел против этой девушки и всех причастных к этому людей за оскорбление чести и достоинства, и по поводу компенсации за все, что там произошло. Думаю, добавится и штраф, который получит Федерация фигурного катания за вход в строго охраняемую зону. Есть вопросы и к охране арены "Жальгирис", как произошел этот инцидент", – заявил журналистам президент Федерации фигурного катания В. Ясутис на состоявшейся во вторник пресс-конференции.

"Кому-то был нужен этот скандал, они его получили. И только время покажет, скольким людям после того, как выяснится правда, придется извиниться перед нами или жить с этой совестью. Но мы спокойны. (...) Нашей вины в этой ситуации ровно столько, что не сработала охрана", –подчеркнул президент федерации.