Данас Рапшис завоевал еще одну медаль Кубка мира

 
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Danas Rapšys
Danas Rapšys
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В Будапеште (Венгрия) продолжается последний этап World Aquatics по плаванию. В субботу в бассейне Duna Arena“ на дистанции 200 м комплексным стилем литовский пловец Данас Рапшис занял третье место (результат 1 мин. 59,38 с.).

Первое место - пловец из ЮАР Мэттью Сатес - 1:57:72, второе - американец Керан Смит (1:58:98).

Субботняя медаль – 8-я медаль Рапшиса на этапах Кубка мира в этом году.

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