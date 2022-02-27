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Московский ЦСКА в воскресенье сообщил, что Торнике Шенгелия и Габриэл Лундберг уже уехали из столицы России, вскоре то же самое сделает и Марюс Григонис.
Marius Grigonis
Marius Grigonis
© Vida Press

ЦСКА сообщает, что "из-за нынешней ситуации между Россией и Украиной" Москву покидают четыре баскетболиста: грузин Торнике Шенгелия, датчанин Габриэл Лундберг, литовец Марюс Григонис и немец Йоханнес Фойгтманн.

Московская команда отмечает, что такие действия - нарушение контракта, но "клуб с пониманием оценивает ситуацию каждого игрока".

Сообщается, что вопрос контрактов баскетболистов будет решаться, "когда политическая ситуация в Европе вернется в нормальное состояние".

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