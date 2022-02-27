ЦСКА сообщает, что "из-за нынешней ситуации между Россией и Украиной" Москву покидают четыре баскетболиста: грузин Торнике Шенгелия, датчанин Габриэл Лундберг, литовец Марюс Григонис и немец Йоханнес Фойгтманн.
Московская команда отмечает, что такие действия - нарушение контракта, но "клуб с пониманием оценивает ситуацию каждого игрока".
Сообщается, что вопрос контрактов баскетболистов будет решаться, "когда политическая ситуация в Европе вернется в нормальное состояние".
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