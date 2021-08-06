Асадаускайте завоевала серебряную медаль на олимпиаде в Токио

aA

"Вера в медаль была сильной. Я поняла это, когда до финиша оставалось около 300 м. Я поняла, что будет медаль для Литвы, и я ее никому не отдам", – сказала вице-чемпион олимпиады 37-летняя литовская пятиборка Лаура Асадаускайте-Заднепровскене.