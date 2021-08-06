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"Вера в медаль была сильной. Я поняла это, когда до финиша оставалось около 300 м. Я поняла, что будет медаль для Литвы, и я ее никому не отдам", – сказала вице-чемпион олимпиады 37-летняя литовская пятиборка Лаура Асадаускайте-Заднепровскене.
Это первая медаль Литвы на олимпиаде 2021 года, завоеванная за два дня до закрытия олимпийских игр.
Первое место завоевала британка Кейт Френч, а бронзовую медаль венгерка Саролта Ковач.
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