11 августа 2023 г. 17:20

Арвидас Новиковас дебютировал в вильнюсском "Жальгирисе": приятно вернуться домой

 
ru.DELFI.lt
Арвидас Новиковас сыграл за команду своего родного города после 15-летнего перерыва. Один из лучших литовских футболистов последнего десятилетия дебютировал в четверг в вильнюсском "Жальгирисе", и, хотя результат не порадовал, нападающий был тронут радушным приемом.

"Конечно, было бы лучше, если бы счет был в нашу пользу, но в любом случае… Приятно вернуться домой. Болельщики хорошо меня приняли. Спасибо им", — сказал А. Новиковас в интервью Delfi после поражения от шведского Хеккена со счетом 1:3.

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА А.Новиковас вышел на замену со скамейки запасных, заменив Марко Миличковичюса на 60-й минуте. Замена была встречена переполненным стадионом ЛФФ громкими аплодисментами, которые сопровождали каждое касание мяча нападающего.

Arvydas Novikovas

"Я не ожидал, что все будет так. Действительно это очень приятно. Конечно, я хотел сказать спасибо, сыграв лучше, но, я все еще нахожусь в процессе подготовки и надеюсь, что еще порадую болельщиков", - сказал второй по результативности нападающий сборной Литвы.

"Я хорошо вписался в команду, игроки меня хорошо приняли, никаких проблем нет. Осталось только поработать над собой и посмотреть, что из этого получится", - добавил А. Новиковас.

Arvydas Novikovas

Хотя в четверг ему не удалось ни забить, ни создать опасных моментов, А. Новиковас был одним из тех игроков, кто оживил игру "Жальгириса".

Более активная игра в конце матча помогла "Жальгирису" забить важный гол и избежать разгрома. Этот гол дал нам уверенность в том, что еще не все потеряно.

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