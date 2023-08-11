Арвидас Новиковас дебютировал в вильнюсском "Жальгирисе": приятно вернуться домой

"Конечно, было бы лучше, если бы счет был в нашу пользу, но в любом случае… Приятно вернуться домой. Болельщики хорошо меня приняли. Спасибо им", — сказал А. Новиковас в интервью Delfi после поражения от шведского Хеккена со счетом 1:3.

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА А.Новиковас вышел на замену со скамейки запасных, заменив Марко Миличковичюса на 60-й минуте. Замена была встречена переполненным стадионом ЛФФ громкими аплодисментами, которые сопровождали каждое касание мяча нападающего.

"Я не ожидал, что все будет так. Действительно это очень приятно. Конечно, я хотел сказать спасибо, сыграв лучше, но, я все еще нахожусь в процессе подготовки и надеюсь, что еще порадую болельщиков", - сказал второй по результативности нападающий сборной Литвы.

"Я хорошо вписался в команду, игроки меня хорошо приняли, никаких проблем нет. Осталось только поработать над собой и посмотреть, что из этого получится", - добавил А. Новиковас.