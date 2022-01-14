Гелажникас вырвался вперед на 6-м этапе, перед ними по трассе проехали автомобили и внедорожники, поэтому трасса была очень опасной. Через 100 км этап был отозван, а результаты занесены в общий счет.

В тот день ближайшего конкурента Гелажникаса чеха Милана Энгела остановили технические неполадки, он потерял почти 30 минут.

"Второй год подряд победить в классе "одиночек" было нелегко, тем более, что вторую неделю я боролся с болью и пил лекарства. Но лучше быть не может, я еду в Джидду, где ждет подиум", – сказал после победы Гелажникас.