Гелажникас вырвался вперед на 6-м этапе, перед ними по трассе проехали автомобили и внедорожники, поэтому трасса была очень опасной. Через 100 км этап был отозван, а результаты занесены в общий счет.
В тот день ближайшего конкурента Гелажникаса чеха Милана Энгела остановили технические неполадки, он потерял почти 30 минут.
"Второй год подряд победить в классе "одиночек" было нелегко, тем более, что вторую неделю я боролся с болью и пил лекарства. Но лучше быть не может, я еду в Джидду, где ждет подиум", – сказал после победы Гелажникас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ожелите: я не согласна с премьером, что это наше завоевание (24)
Подписант Акта о Независимости Литвы от 11 марта...
Поставщики переписали договоры с торговцами - какие ждут цены (25)
В декабре большинство переработчиков переписали...
Сценарии разрабатывают по данным из других стран: остается надеяться, что Литва в такой ситуации не окажется (3)
В среду в Литве сообщили о 4635 новых случаях COVID-19 ,...
Коронавирус в Литве: 3947 новых случаев и 10 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3947 новых...
Сильный ветер сорвал часть крыши с Кафедрального собора в Вильнюсе (1)
Сильный ветер сорвал часть крыши вильнюсского...