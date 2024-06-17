Англия обыграла Сербию, датчанин Эриксен забил спустя три года после остановки сердца

Англичане начали матч с умеренного, но уверенного прессинга, который весьма быстро принёс плоды - на 13-й минуте Райс навесил в середину штрафной и Беллингем смело сыграл головой, одолев в воздухе защитника Сербии, и открыл счёт в матче.
На 20-й минуте Англия грубо ошиблась в обороне и Митрович чуть не наказал „львов“, пробив рядом со створом ворот Пикфорда. Англичане тоже ловили сербов на ошибках. Так, на 24-й минуте они перехватили пас и убежали в очень опасную контратаку, которая завершилась неудачной передачей Уолкера.
В последующие минуты обе команды обменивались волнами атак, но всё завершалось неточными передачами. Несмотря на это, Англии удалось захватить инициативу удалось и вынудить соперника ошибиться - на 39-й минуты Гудель получил жёлтую карточку после фола на Беллингеме. После этого Сербия потеряла Костича: один из ее лидеров был вынужден покинуть поле из-за травмы.
Второй тайм начался с перехватом инициативы от сборной Сербии, которая намного увеличила владение мячом и минут 10 не давали „львам“ создавать что-то серьезное у своих ворот.
На 74-й минуте Гарри Кейн очень опасно пробил головой по воротам Сербии - Райкович сэйвом перевел мяч в перекладину! Сербы тоже имели пару хороших моментов, но вначале Пикфорд достал мяч из-под перекладины, а после Кейн принял удар на себя. Англичане довели игру до сухой победы и захватили лидерство в группе.
Матч Словения - Дания начался без опасных моментов, обе команды играли на равных, обмениваясь волнами атак. Первыми опасным моментом отличились словенцы - Шешко неожиданно пробил с дальней дистанции и мяч пролетел в сантиметрах от створа ворот Шмейхеля. Однако первыми забили датчане. На 17-й минуте, воспользовавшись невнимательной игрой словенской обороны, Кристиан Эриксен открыл счёт с ближней дистанции - 1:0.
Эриксен - тот самый футболист, который три года назад во время матча первого тура Дания - Финляндия на Евро-2020 пережил остановку сердца. Прямо на поле ему делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Позже подтвердилось: футболист пережил сердечный приступ.
Позже Кристиану установили кардиостимулятор. Через полгода он начал тренировки с молодежной командой „Оденсе“, а еще через два месяца – заиграл за „Брентфорд“. Дальше был переход в „МЮ“, где Эриксен выиграл Кубок лиги и Кубок Англии за два сезона.
Евро-2024 стал седьмым крупным международным турниром для полузащитника. Теперь в активе Эриксена - 42 гола в 131 матче за сборную. Среди действующих игроков он лучший, а всего в истории датской сборной занимает 4-е место (у Пола Нильсене и Йон-Даль Томассона - по 52 гола, у Паули Йоргенсен - 44).
И вот спустя ровно 1100 дней после пережитой остановки сердца 32-летний Эриксен забил гол на ЕВРО. Теперь он является самым возрастным автором гола у датчан на чемпионатах мира.
Датчане повели 1:0, но на этом яркие моменты в их исполнении не закончились: красно-белые на протяжении всего первого тайма создавали множество опасных моментов, не давали шансов на контратаку соперникам, абсолютно доминируя. Однако к увеличению счёта такой натиск не привёл.
Второй тайм сопровождался более острой и агрессивной игрой - команды обменялись и опасными моментами на 50-х минутах, и нарушениями с жёлтыми карточками. На 63-й минуте сборная Дании вышла в очень опасную атаку, плотно закрепилась в штрафной соперника и едва не удвоила своё преимущество - Ян Облак на линии ворот совершил яркий сейв и отбил мяч в упор.
Во второй половине второго тайма словенцы перехватили инициативу. На 76-й минуте Шешке резким ударом попал в штангу, а спустя минуту Шмейхель всё же капитулировал - Эрик Янжа после рикошета от Хьюлманда забил первый мяч сборной Словении на ЕВРО с 2000 года.
Оставшиеся минуты обе команды старались выйти вперёд, но безуспешно, матч завершился вничью - 1:1. Это первая мировая на нынешнем ЕВРО.
Во втором туре, 20 июня, Словения сыграет против Сербии, а Дании предстоит встреча с фаворитом турнира, сборной Англии.
Группа C
Словения – Дания 1:1 (0:1)
Голы: Янжа 77 - Эриксен 17.
Словения : Облак, Стоянович (Вербич, 67), Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Гнезда-Черин, Элшник (Горенц-Станкович, 76), Шпорар, Шешко, Млакар (Целар, 75).
Дания : Шмейхель, Ба, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Кристиансен (Мэле, 78), Эриксен, Хейбьерг (Нергор, 84), Юлманд (Дилэйни, 89), Винд (Дольберг, 83), Хейлунд (Поульсен, 83).
Предупреждения: Юлманд (49), Стоянович (53), Целар (84).
Судья: С.Шарер (Швейцария).
16 июня. Штутгарт. MHPArena. 54 000 зрителей.
Владение мячом: 36% - 64%
Удары (в створ): 13 (1) - 14 (5)
Угловые: 5-9
Фолы: 12-9
Передачи (точные): 357 (274) - 729 (642)
Сербия – Англия 0:1 (0:1)
Гол: Беллингем 13.
Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Костич (Младенович, 43), Гудель (Илич, 46), Милинкович-Савич, Лукич (Йович, 61), Живкович (Бирманчевич, 74), Митрович (Тадич, 61), Влахович.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнолд (Галлахер, 69), Райс, Фоден, Беллингем (Майну, 86), Сака (Боуэн, 76), Кейн.
Предупреждения: Гудель (39), Тадич (75).
Судья: Д.Орсато (Италия).
16 июня. Гельзенкирхен. Veltins Arena.
Владение мячом: 47% - 53%
Удары (в створ): 6 (2) - 6 (3)
Угловые: 2-1
Фолы: 19-8
Передачи (точные): 534 (472) - 620 (559)