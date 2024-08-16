38 лет балтийских традиций брейк-данса: от Паланги 1986 и Каунаса 1987 до олимпийского серебра в Париже 2024

От первых фестивалей в Паланге 1986 и Каунасе в 1987 году до сегодняшнего дня, брейкинг стал символом свободы, самовыражения и неукротимого духа.
B-Girl Nicka — новая звезда Литвы
B-Girl Nicka, — юная танцовщица, которая уже успела стать символом современной Литвы. Начав свой путь в брейкинге с малых лет, она быстро превратилась в одну из ведущих фигур на мировой арене. В 15 лет она стала чемпионкой мира и Европы, а теперь, в возрасте 17 лет, принесла Литве серебро на Олимпийских играх в Париже.
Литовские СМИ с восторгом пишут о её достижениях, подчеркивая значимость победы не только для спорта, но и для культуры страны. „Наша гордость“, „Литовская сенсация“, „Серебро с золотым отливом“ — такие заголовки заполонили страницы газет и сайтов. Для Литвы медаль Доминики стала символом преемственности и продолжения традиций, начатых еще в конце 1980-х годов.
Брейк-данс: от улиц Нью-Йорка до мировых арен
Брейк-данс или би-боинг зародился на улицах Нью-Йорка в 1970-х годах. Он стал частью культуры хип-хопа, которая объединяла в себе четыре элемента: рэп, диджеинг, брейк-данс и граффити. С точки зрения исследователей, эти элементы существовали как вместе, так и жили своей отдельной жизнью.
Брейкинг, так официально называется спортивный брейк-данс сегодня, был уникален своей динамичностью и акробатическими элементами, что сделало его популярным среди молодежи по всему миру.
К концу 1980-х годов брейк-данс распространился по всей Европе, включая Балтийские страны, где он стал символом свободы и самовыражения. Этот вид танца объединил молодежь, которая стремилась вырваться из рамок привычной советской действительности.
Брейк-данс в странах Балтии: золотые годы на фоне серого советского фона
Балтийские страны, благодаря своему географическому положению и культурным особенностям, всегда были связующим звеном между Востоком и Западом. Именно здесь западные веяния и субкультуры, такие как хип-хоп и брейк-данс, проникали быстрее и глубже. Молодежь в Литве, Латвии и Эстонии быстро подхватила новое направление, и вскоре в этих странах начали организовываться первые фестивали и соревнования.
Примерно в 1984 году, когда на американских экранах и на запрещенных тогда видеокассетах выходят несколько фильмов. Конечно же, это Breakin’ Джоэла Силберга со знакомой, наверное, каждому, кто тогда был школьником или студентом сценой Озона и Турбо и Жан-Клодом Ван Даммом, стоящим в массовке. Фильм-продолжение Breakin’ 2: Electric Boogaloo снятый с теми же героями, но другим режиссером всего через 9 месяцев после первого. И Beat Street режиссера Стэна Лэтена, который в большей степени рассказывает обо всех составляющих хип-хоп культуры: диджеинге, граффити и брейк-дансе. Конечно же, подростки и молодежь, которые смотрели эти фильмы, вдохновлялись их героями. Например, Beat Street оказал сильное влияние на зарождение хип-хопа в Германии, как Западной, так и Восточной.
В странах Балтии, естественно, эти фильмы тоже смотрели все, кто мог. И, конечно же начинали повторять движения артистов с экрана. Дальше все развивалось стремительно - от уличных баттлов - к кино и фестивалям.
В 1986 году выходит фильм „Что-то случилось“ (Kažkas atsitiko), где есть несколько сцен брейк-дансом, которые снимали на эстраде на горе Трёх Крестов в Вильнюсе. В том же году вышли фильмы „Курьер“ и „Танцы на крыше“, где тоже были сцены с брейкингом, ради которых ходили по несколько раз в кинотеатр.
Интересный факт, что легенда литовского рока Андрюс Мамонтовас, основатель и фронтмен группы „Foje“, тогда получил увольнительную из армии, чтобы оказаться на съемках фильма. Спустя 6 с небольшим лет, в ноябре 1992, 16-летний Эгидиюс Драгунас позвонит Мамонтовасу, который который в то время продюсировал популярную хип-хоп группу Pompa и вел шоу на радио М-1. Группу назвали по именам трех участников - SEL.
В 1987 году Эгидиюс Сипавичус записывает свою композицию Breikas и снимает клип в каунасском ТЦ „Меркурий“, другую его версию „Странный танец“ показали в одной из популярных музыкальных программ. Самым первым фестивалем брейк-данса сами участники тех событий называют „Modern Tants 86“, который прошел 26 апреля 1986 года в Таллинне.
За ним последовали несколько крупных событий балтийского брейк-данса: фестивали „Papuga 86“ в Паланге и „Breikas 87“ в Каунасе и уже второй фест „Papuga 87“ в Паланге. По воспоминаниям очевидцев, в 1987 году в Палангу приезжали звезды литовского баскетбола Арвидас Сабонис и Римас Куртинайтис. Эти фестивали собрали лучших брейкеров из многих городов. Молодые танцоры, вдохновленные яркими фильмами и музыкой, соревновались в мастерстве, показывая свои умения и обменивались опытом. Фестивали стали знаковым событием, положившим начало долгой традиции брейк-данса в Балтийских странах.
Звезды уличной культуры в Балтийских странах
Только представьте, что в начале 80-х годов прошлого века по балтийским городам прокатилась целая волна фестивалей, на которых выступали брейкеры в разных стилях. В 1986-89 годах брейк-данс танцевали на фестивалях в Пярну и Шауляе, в Паланге, Огре и Таллинне, в Риге и Каунасе.
Один из тех, кто стоял у истоков хип-хоп культуры в стране, где правила бал жесточайшая цензура — латвийский уличный художник Вадим KRYS (Крыс) Мейкшанс. Он создатель первого задокументированного в Балтии - граффити „Rock“ он нарисовал в 1985 году в Риге. Крыс был представителем знаменитой брейк-данс команды 120/80 и основателем Gang Breakers Crew. Сегодня Вадим Мейкшанс всё так же занимается граффити и дизайном, преподает и читает лекции о зарождении уличной культуры.В 1989 Крыс вместе с другим популярным уличным артистом создают самую большую граффити-декорацию для очередного фестиваля Papuga в Паланге. Александр „Alexandroid Malysh“ Колосовский прежде всего известен благодаря тому, что танцует в стиле „Робот“, основанном на технике „даймстоп“ - замирании исполнителя на одной ноге со смещенным центром тяжести - так, что это выглядит не совсем естественным для человека. Malysh продолжает свое творчество и по сей день - рисует и устраивает фантастические перформансы со спецэффектами и пиротехникой.
Лео-Сергей Тяхт ((B-Boy BUBA) и Вадим Наумов (B-Boy VAIS) - первые брейкеры из Эстонии, в 1986 году они основали Break Dance Crew „Лаборатория импульсов“, а в 1987 году они получили титул чемпионов. Сергей Тяхт уже несколько лет ведёт в социальной сети Facebook группу Break Dance Stars´80 Old School - first wave!, в которой регулярно выкладывают интересные фото- и видео-воспоминания.
Увы, в рамках одной публикации невозможно даже перечислить всех заметных представителей уличной культуры стран Балтии. Поэтому „перемотаем“ историю немного вперед. Совсем недавно, в 2019 году федерация спортивных танцев Литвы создала Лигу брейк-данса, которая объединила литовских брейк-дансеров и начала проводить национальные чемпионаты по брейк-дансу и другие соревнования по брейк-дансу в Литве. С 2019 года чемпионами Литвы по брейк-дансу среди би-боев стали Альфредас Кирьяновас (B-Boy Bait), Денис Щигло (B-Boy Deni), Эгидиюс Гутаускас (B-Boy Aegis), Рокас Шалтенис (B-Boy Rukus).
Уникальность олимпийского дебюта брейкинга и его будущее
Олимпийские игры 2024 года в Париже стали важной вехой для брейк-данса — впервые этот вид спорта был включен в программу Игр. Это признание на самом высоком уровне стало кульминацией многолетней борьбы за признание и развитие брейкинга на мировой арене. Однако сразу после завершения Олимпиады стало известно, что на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе брейк-данс не будет включен в программу. Это решение вызвало смешанные чувства у фанатов и спортсменов.
Многие задаются вопросом: спорт ли брейк-данс? Вопрос кажется риторическим, учитывая, какие дисциплины уже были включены в программу Игр. Дискуссии вокруг включения брейкинга лишь подтверждают его значимость и популярность. Само участие в Олимпиаде — это уже огромный шаг вперед для культуры, которая родилась на улицах и сегодня находит свое место на мировых аренах.
Доминика Баневич, завоевавшая серебро на Олимпиаде, стала живым примером того, как брейк-данс продолжает традиции, заложенные в Балтийских странах еще в конце 1980-х годов. Её успех — это символ того, что культура жива и актуальна, и что молодежь, вдохновленная этой культурой, может достигать великих высот.
История брейк-данса в Литве и других Балтийских странах — это не просто рассказ о танце, это история о свободе, творчестве и несломленном духе. Сегодняшние победы, такие как олимпийское серебро Доминики, — это продолжение той самой истории, которая началась на улицах и фестивалях почти сорок лет назад. И, несмотря на все перемены, брейк-данс продолжает вдохновлять и объединять людей по всему миру.
И теперь, когда брейк-данс вновь находится в центре внимания, важно сохранить и развивать это наследие, чтобы новые поколения танцоров могли продолжить этот путь и приносить Литве и всему миру новые достижения.