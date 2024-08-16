38 лет балтийских традиций брейк-данса: от Паланги 1986 и Каунаса 1987 до олимпийского серебра в Париже 2024

Один из тех, кто стоял у истоков хип-хоп культуры в стране, где правила бал жесточайшая цензура — латвийский уличный художник Вадим KRYS (Крыс) Мейкшанс. Он создатель первого задокументированного в Балтии - граффити „Rock“ он нарисовал в 1985 году в Риге. Крыс был представителем знаменитой брейк-данс команды 120/80 и основателем Gang Breakers Crew. Сегодня Вадим Мейкшанс всё так же занимается граффити и дизайном, преподает и читает лекции о зарождении уличной культуры.В 1989 Крыс вместе с другим популярным уличным артистом создают самую большую граффити-декорацию для очередного фестиваля Papuga в Паланге. Александр „Alexandroid Malysh“ Колосовский прежде всего известен благодаря тому, что танцует в стиле „Робот“, основанном на технике „даймстоп“ - замирании исполнителя на одной ноге со смещенным центром тяжести - так, что это выглядит не совсем естественным для человека. Malysh продолжает свое творчество и по сей день - рисует и устраивает фантастические перформансы со спецэффектами и пиротехникой.