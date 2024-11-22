Профилактика рака в Литве: женщины старше 45 смогут воспользоваться маммографией бесплатно

Планируется, что данное решение министерства о расширении возрастных рамок для обследования на упомянутое заболевание потребует из Фонда обязательного страхования здоровья дополнительных средств в размере около 3,5 млн евро в год.
С 1 января 2025 года эта программа будет распространяться на женщин в возрасте от 45 до 74 лет, которые будут проходить маммографическое обследование и получать его оценку один раз в 2 года.
Услуги данной программы финансируются за счет бюджетных средств Фонда обязательного страхования здоровья для женщин, застрахованных обязательным медицинским страхованием.
По данным министерства, в Литве онкологические заболевания являются второй по распространенности причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний, а самая высокая смертность от рака зафиксирована в возрастной группе людей 45-64 лет.
Ежегодно в стране диагностируется около 1500 случаев рака молочной железы и толстой кишки и около 400-500 случаев рака шейки матки. В последние годы наблюдается рост заболеваемости онкологическими заболеваниями в младшей возрастной группе.