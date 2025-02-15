Препараты для похудения могут помочь справиться с алкогольной зависимостью

Лекарства, которые изменили подход к борьбе с ожирением, могут также помочь людям пить меньше алкоголя. Такие данные содержатся в новом исследовании.
Исследование было небольшим - всего 48 взрослых - и длилось чуть более двух месяцев, так что пока это только предварительные данные. При этом эксперты подчеркивают, что пока неясно, насколько безопасны эти препараты для людей, которым не нужно худеть.
Но полученные результаты дополняют данные исследований на животных и сообщения о том, что люди находят такие препараты для похудения, как Ozempic и Wegovy, полезными для борьбы с тягой не только к еде, но и к табаку и алкоголю.
Ученые изучают эти препараты на курильщиках, людях с опиоидной зависимостью и потребителях кокаина.
„Это очень многообещающие результаты. И нам нужно больше таких данных“, - говорит соавтор исследования доктор Клара Кляйн из Университета Северной Каролины, которая лечит пациентов с диабетом и ожирением.
„Мы часто слышим, что, как только люди начинают принимать эти препараты, их желание выпить сильно снижается, а то и вовсе исчезает“, - говорит она.
Препараты, известные как агонисты рецепторов GLP-1, работают, имитируя гормоны, регулирующие аппетит и чувство сытости. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, было профинансировано Национальным институтом здоровья США (NIH).
По словам ведущего автора исследования Кристиана Хендершота, исследователя зависимостей из Университета Южной Калифорнии (США), пока результаты более крупных исследований не подтвердят полученные данные, людям следует обсудить с врачом другие способы лечения.
Как проводилось исследование
Для нового исследования ученые набрали людей, которые сообщали о расстройствах, связанных с употреблением алкоголя, например, о трудностях с контролем выпивки, но при этом не обращались за лечением.
Сначала каждый человек приходил в лабораторию, где ему предлагали его любимый алкогольный напиток, и он мог пить столько, сколько хотел, в течение двух часов.
Затем исследователи случайным образом назначили половине людей еженедельные инъекции семаглутида. Другая половина получила инъекции плацебо.
В течение девяти недель участники эксперимента следили за своими алкогольными привычками и желанием выпить. В конце этого срока они вновь пришли в лабораторию, где им повторно предложили любимый алкогольный напиток.
В ходе исследования почти 40 процентов участников группы, которой кололи семаглутид, сообщили, что не употребляли алкоголь по несколько дней, а в группе, которой кололи плацебо, таких было 20 процентов.
А в ходе последнего контрольного лабораторного теста группа „семаглутида“ выпила в среднем в два раза меньше алкоголя, чем группа „плацебо“.
Все участники исследования имели избыточный вес. Неясно, насколько безопасными будут препараты для людей с нормальным весом, сказала Кляйн.
Влияние семаглутида на другие зависимости
Курильщики, принимавшие семаглутид, также сократили количество выкуриваемых сигарет, отметила Люба Яммин из UTHealth Houston в США, которая руководит другими исследованиями препаратов GLP-1 для людей, желающих бросить курить.
Результаты исследования многообещающие, но необходимо больше данных, добавила она.
Исследование „предоставляет дополнительную важную информацию о потенциальной роли этого нового класса лекарств“ в лечении некоторых зависимостей, сказал доктор Лоренцо Леггио, научный сотрудник NIH, возглавляющий параллельное исследование семаглутида для лечения алкогольной зависимости.
„Важно помнить, что для подтверждения этих результатов нам необходимы более крупные рандомизированные клинические исследования“, - сказал Леджио.