Препараты для похудения могут помочь справиться с алкогольной зависимостью

Лекарства, которые изменили подход к борьбе с ожирением, могут также помочь людям пить меньше алкоголя. Такие данные содержатся в новом исследовании.

Исследование было небольшим - всего 48 взрослых - и длилось чуть более двух месяцев, так что пока это только предварительные данные. При этом эксперты подчеркивают, что пока неясно, насколько безопасны эти препараты для людей, которым не нужно худеть.

Но полученные результаты дополняют данные исследований на животных и сообщения о том, что люди находят такие препараты для похудения, как Ozempic и Wegovy, полезными для борьбы с тягой не только к еде, но и к табаку и алкоголю.