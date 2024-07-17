Почему француженки стареют медленнее других женщин: секреты красоты, которые они не торопятся раскрывать

Занимайтесь спортом, как француженки

Француженки очень любят аква-велосипед — это один из лучших способов избавиться от лишних килограммов, не навредив при этом суставам. Как это работает? Все просто: это обычный велотренажер, который стоит в воде, но вместо колес — четыре ножки. Вы крутите педали, сидя в бассейне, и это меняет абсолютно все. В воде ваше сердце бьется медленнее, а это значит, что вы можете заниматься интенсивнее.

При этом вы прикладываете меньше усилий, несмотря на то, что чувствуете сопротивление воды: это сохраняет здоровье суставов. Кроме того, массаж осуществляется прямо во время занятия. Еще один плюс такой физической активности в том, что занятие длится не более часа, и вы даже не успеете подумать о том, что устали. Во Франции это упражнение становится все более популярным: оно хорошо для здоровья спины, сердца, и вы сами вольны регулировать интенсивность тренировки.