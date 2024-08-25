„Одет только экипаж“: нудистские круизы набирают популярность

Американское пассажирское агентство Bare Necessities, которое уже более 30 лет предоставляет услуги нудистам, теперь подумывает расширить свою деятельность программой Big Naked Ship.
11-дневное приключение Discovery Nudity на норвежском круизном лайнере Pearl должно начаться 3 февраля 2025 года в порту Майами, откуда пассажиры отправятся в путешествие по Карибскому морю.
60-летний мужчина из числа пассажиров, которые уже принимали участи в таком путешествии, рассказывает о своём опыте: „Сразу голышом на борт не поднимаются. Капитан обычно объявляет, когда можно раздеться: уже после того, как судно выйдет из порта, примерно через полчаса после отхода“.
2300 пассажиров должны соблюдать определенные правила: „Фотографировать на палубе запрещено. Там я чувствовал себя гораздо спокойнее, чем на нудистских пляжах, потому что почти ни у кого не было телефона. Есть и таблички с предупреждениями, а есть и специальные сотрудники, обязанные следить за соблюдением этого запрета“.
Пассажирам следует соблюдать правила гигиены, и далеко не везде можно ходить раздетым: например, в ресторанах и кафе ношение одежды обязательно, в первую очередь из-за опасности ожогов.