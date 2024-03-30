Что такое ультрапереработанная пища и вредна ли она?

Это необработанные и минимально обработанные продукты, обработанные ингредиенты, обработанные продукты и ультрапереработанные продукты.

Чтобы помочь людям распознать различные типы продуктов, часто используется система, разделяющая их на четыре группы.

Чем ультрапереработанные продукты отличаются от просто обработанных?

В качестве примера можно привести газированные напитки, различные сладости и куриные наггетсы. Иногда в эту категорию попадают и не столь очевидные наименования продуктов, в частности, некоторые виды хлеба, хлопья для завтрака и йогурты.

Многие из них — это химикаты, красители и подсластители, которые применяют для улучшения внешнего вида, вкуса или текстуры продуктов.

Единого определения ультрапереработанных продуктов не существует, но в целом они содержат ингредиенты, не используемые в домашней кулинарии.

Эти продукты в среднем составляют более 50% рациона жителей США и Великобритании и приобретают все большую популярность в мире.

Это могут быть «свежие продукты», но с большим сроком хранения из-за консервантов. Стоит обратить внимание на наличие таких ингредиентов, как бензоат, нитрат и сульфит натрия, бутилгидроксианизол (BHA или E320) и бутилгидрокситолуол (BHT, E321).

Ультрапереработанные продукты часто содержат много соли, сахара и насыщенных жиров. В Великобритании и некоторых других странах подробная информация об этом указана на лицевой стороне упаковки.

По мнению эксперта по общественному здравоохранению из Университета Наварры, профессора Майры Бес-Растролло, продукт, содержащий более пяти ингредиентов, скорее всего, будет ультрапереработанным.

Однако если в него добавлены эмульгаторы, красители или консерванты, хлеб превращается в ультрапереработанный продукт.

Как ультрапереработанная пища распространилась по всему миру?

Больше всего ультрапереработанной пищи потребляют жители Великобритании и США.

В 2023 году на нее приходилось 58% калорий, потребляемых среднестатистическим взрослым жителем США, и 66% — ребенком.

Для взрослых и детей в Великобритании этот показатель на 1% ниже.

В азиатских странах, например, в Южной Корее и Японии, и в странах Латинской Америки, таких как Бразилия и Чили, ультрапереработанные продукты составляют 20-30% дневной дозы калорий. В Южной Африке этот показатель составляет 39%.

Вредна ли ультрапереработанная пища?

Точных данных о том, как ультрапереработанная пища влияет на здоровье, нет.

Однако недавнее исследование, опубликованное в British Medical Journal и основанное на выборке из 9,9 млн человек по всему миру, связало ее с: