Что такое ультрапереработанная пища и вредна ли она?

Эти продукты в среднем составляют более 50% рациона жителей США и Великобритании и приобретают все большую популярность в мире.
Что такое ультрапереработанная пища?
Единого определения ультрапереработанных продуктов не существует, но в целом они содержат ингредиенты, не используемые в домашней кулинарии.
Многие из них — это химикаты, красители и подсластители, которые применяют для улучшения внешнего вида, вкуса или текстуры продуктов.
В качестве примера можно привести газированные напитки, различные сладости и куриные наггетсы. Иногда в эту категорию попадают и не столь очевидные наименования продуктов, в частности, некоторые виды хлеба, хлопья для завтрака и йогурты.
Чем ультрапереработанные продукты отличаются от просто обработанных?
Чтобы помочь людям распознать различные типы продуктов, часто используется система, разделяющая их на четыре группы.
Это необработанные и минимально обработанные продукты, обработанные ингредиенты, обработанные продукты и ультрапереработанные продукты.
Переработанная пища сочетает цельные продукты — фрукты, овощи, орехи и яйца, — с обработанными кулинарными ингредиентами.
Например, хлеб, приготовленный из пшеничной муки, воды, соли и дрожжей, считается переработанным продуктом.
Однако если в него добавлены эмульгаторы, красители или консерванты, хлеб превращается в ультрапереработанный продукт.
Как распознать ультрапереработанную пищу?
По мнению эксперта по общественному здравоохранению из Университета Наварры, профессора Майры Бес-Растролло, продукт, содержащий более пяти ингредиентов, скорее всего, будет ультрапереработанным.
Ультрапереработанные продукты часто содержат много соли, сахара и насыщенных жиров. В Великобритании и некоторых других странах подробная информация об этом указана на лицевой стороне упаковки.
Это могут быть «свежие продукты», но с большим сроком хранения из-за консервантов. Стоит обратить внимание на наличие таких ингредиентов, как бензоат, нитрат и сульфит натрия, бутилгидроксианизол (BHA или E320) и бутилгидрокситолуол (BHT, E321).
Как ультрапереработанная пища распространилась по всему миру?
Больше всего ультрапереработанной пищи потребляют жители Великобритании и США.
В 2023 году на нее приходилось 58% калорий, потребляемых среднестатистическим взрослым жителем США, и 66% — ребенком.
Для взрослых и детей в Великобритании этот показатель на 1% ниже.
В азиатских странах, например, в Южной Корее и Японии, и в странах Латинской Америки, таких как Бразилия и Чили, ультрапереработанные продукты составляют 20-30% дневной дозы калорий. В Южной Африке этот показатель составляет 39%.
Вредна ли ультрапереработанная пища?
Точных данных о том, как ультрапереработанная пища влияет на здоровье, нет.
Однако недавнее исследование, опубликованное в British Medical Journal и основанное на выборке из 9,9 млн человек по всему миру, связало ее с:
повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (таких как инфаркт и инсульт)
ожирением
сахарным диабетом второго типа
проблемами со сном
тревожными состояниями и депрессией
При этом исследование не смогло доказать, что именно обработка продуктов питания является причиной заболеваний — возможно, дело в том, что большинство из них содержат много жира, сахара и соли. Это давно известные причины набора веса, диабета второго типа, болезней сердца и некоторых видов рака.
Ожирение
«Увеличение веса — первый и самый очевидный эффект от употребления ультрапереработанной пищи, — говорит Крис ван Туллекен, иммунолог из Университетского колледжа Лондона, также пишущий о питании. — В этих продуктах и так много жира, соли и сахара. Но они также созданы для того, чтобы их ели в избытке — благодаря их текстуре, цвету и вкусу».
Согласно исследованию, проведенному Имперским колледжем Лондона, более миллиарда человек во всем мире — каждый восьмой — в настоящее время страдают от ожирения.
Ученые выяснили, что с 1992 по 2022 год уровень ожирения среди взрослых женщин увеличился более чем в два раза, среди взрослых мужчин — почти в три раза, а среди детей и подростков — в пять раз.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения за 2016 год, ожирением страдают более 28% взрослых в Северной и Южной Америке, 26% в Европе, 19% в Восточном Средиземноморье и 9% в Африке.
По данным ВОЗ, 2,8 млн человек ежегодно умирают из-за избыточного веса или ожирения.
«Во многих странах мира на рынках ультрапереработанные продукты питания стали более доступными, чем традиционные цельные продукты», — говорит доктор Клэр Джонсон, специалист по питанию из Детского фонда ООН (UNICEF).
Диабет
По данным Международной диабетической федерации, все больше людей в мире страдают сахарным диабетом второго типа.
«Сахар, соль и жир, содержащиеся в ультрапереработанных продуктах, являются факторами риска развития диабета второго типа, равно как и диета с высоким содержанием калорий и низким содержанием питательных веществ», — говорит Яакко Тумилехто, профессор общественного здравоохранения из Университета Хельсинки.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке наблюдается особенно высокий рост числа людей с диабетом второго типа.
«Многие из этих стран сами не производят продукты питания», — говорит профессор Тоумилехто. — Ультрапереработанную пищу легко перевозить и хранить. Больше всего пищевые компании поставляют именно ее».
Недоедание
Ультрапереработанная пища способствует недоеданию во многих странах к югу от Сахары, отмечает Джонсон.
«В ней часто отсутствуют микроэлементы, такие как железо, минералы и витамины, которые содержатся в традиционных цельных продуктах питания», — говорит она.
Однако ученые из Университета Пердью в США утверждают, что у ультрапереработанных продуктов могут быть и положительные стороны, в том числе:
обеспечение питательными веществами, такими как витамин Е и кальций
большая доступность для людей с низкими доходами, по сравнению со свежими продуктами
снижение количества отбросов и риска пищевых отравлений
Британский фонд питания, который сотрудничает с пищевыми компаниями и получает от них пожертвования, также подчеркивает, что не все ультраобработанные продукты одинаковы.
Насыщенные жиры - зло или норма? Кому верить?
«Некоторые продукты, которые можно отнести к ультраобработанным, такие как хлопья для завтрака из цельного зерна, цельнозерновой хлеб и йогурты с низким содержанием жира, могут содержать меньше жира, соли и сахара, — говорит Сара Стэннер, научный директор фонда. — Они могут быть источниками необходимых питательных веществ и клетчатки».
Какие меры были приняты против ультрапереработанных продуктов?
В 2018 году правительство Великобритании ввело налог на напитки с высоким содержанием сахара, и в ответ на это несколько производителей снизили уровень сахара в своих продуктах.
В 2023 году Колумбия ввела налог в размере 10%, который со временем будет увеличиваться, на напитки с высоким содержанием сахара и ультрапереработанные продукты.
В 2016 году в Чили, где уровень ожирения среди детей — один из самых высоких в мире, на продуктах с высоким содержанием сахара, жиров и калорий появились предупреждающие надписи.
Власти также ограничили рекламу продуктов питания для детей с высоким содержанием сахара, соли и калорий.
Однако в течение четырех лет, прошедших после введения этих мер, показатели детского ожирения продолжали расти.