Бросай курить, вставай на лыжи! Как малоподвижность и нездоровое питание убивают наше сердце и сосуды

Фармацевт напоминает, что прежде чем начать прием витамина D, желательно сделать анализы, чтобы установить необходимую дозировку. Это особенно важно в зимний период, когда меньше всего солнечного света. Витамин D доступен в разных формах, например, в жидком виде, тогда его можно накапать на кусочек хлеба и съесть, или в капсулах, которые принимают, запивая стаканом негазированной воды.Как подобный образ жизни может повлиять на наше здоровье и как своевременно предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, объясняют кардиолог и специалист по эхокардиографии Илзе Зандарте и фармацевт Зане Мелберга.