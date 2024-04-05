Британские ученые: астма разрушает клетки дыхательных путей, нужны новые лекарств

Поэтому вместо лекарств, которые борются с последствиями приступа, когда вред уже нанесен, они предлагают применять те, что смогут предотвратить сжатие клеток.
Дыхательные пути людей, страдающих астмой, очень чувствительные к таким триггерам как пыльца или шерсть животных.
Выстилающая их ткань воспаляется и опухает, вызывая кашель, хрипы и одышку.
Лекарства и ингаляторы могу снизить воспаление и открыть дыхательные пути, однако частые приступы астмы ведут к образованию рубцовой ткани и сужению дыхательных путей.
Во время приступа гладкая мышечная ткань воздушных путей начинает сокращаться, и происходит так называемый бронхоспазм.
Британские ученые (результаты их исследований опубликованы в издании Science) досконально изучили этот процесс на мышах и выращенных в лаборатории образцах легочной ткани человека.
По словам автора исследования профессора Джоди Розенблатт, бронхоспазмы повреждают ткань, выстилающую дыхательные пути, что приводит к долгосрочным воспалениям, рубцеванию ткани и сопутствующим инфекциям, которые, в свою очередь, вызывают новые приступы.
Раньше этим повреждениям не придавали особого значения, поскольку все внимание уделялось самим приступам и их непосредственным последствиям.
«Эпителий — это первая линия обороны организма от инфекций, и именно он повреждается во время приступов астмы, — пояснила профессор Розенблатт в интервью Би-би-си. — Ткани причиняется постоянный вред, и возникает порочный круг. И если мы сможем предотвратить этот вред, возможно, мы сможем предотвратить и сами приступы».
В поисках панацеи
средств может стать редкоземельный металл гадолиний, который помогает предотвратить приступ астмы при экспериментах с мышами. Однако ученые признают, что для того, чтобы убедиться в его безопасности и эффективности для людей, понадобятся еще годы исследований.
По словам директора британской благотворительной организации Asthma + Lung UK (она занимается исследованиеми астмы и легочных заболеваний и продвижением новых методов лечения) Саманты Уокер, это открытие открывает возможности для изучения новых вариантов лечения, которые крайне необходимы людям, страдающим астмой.
При этом она подчеркивает, что людям, страдающим астмой, следует неуклонно выполнять советы врачей и пользоваться прописанными лекарствами, и тогда жизнь многих из них не будет омрачена симптомами этого заболевания. А тем, у кого симптомы все же проявляются, важно своевременно обращаться к специалистам.
«Мы знаем, что есть много людей, для кого существующие лекарства от астмы работают не очень хорошо, поэтому так важно продолжать субсидировать подобные исследования, чтобы найти новые средства лечения, которые лучше справлялись бы с причинами, вызывающими приступы астмы», — говорит Саманта Уокер.