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Интим и Здоровье
RUS Delfi
„Одет только экипаж“: нудистские круизы набирают популярность
27
RUS Delfi
Почему француженки стареют медленнее других женщин: секреты красоты, которые они не торопятся раскрывать
RUS Delfi
Британские ученые: астма разрушает клетки дыхательных путей, нужны новые лекарств
RUS Delfi
Что такое ультрапереработанная пища и вредна ли она?
RUS Delfi
В Германии в сауне запретили целоваться
78
RUS Delfi
Верхний предел безопасной для человека температуры - ниже, чем думали ученые
RUS Delfi
ВОЗ признала, что заменитель сахара аспартам может вызывать рак, но почему его не запрещают?
RUS Delfi
Ученые: новый метод выявления рака по анализу крови дает хорошие результаты
RUS Delfi
Кошмар, который никто не хотел бы пережить: 66-летняя женщина очнулась в мешке для трупов
67
RUS Delfi
Глава ВОЗ: из-за депрессии мировая экономика теряет 1 трлн долларов в год
RUS Delfi
Ученые: почти все жители Пекина заболеют коронавирусом к февралю
RUS Delfi
Бодрое утро: 5 рецептов от похмелья, которые реально работают
65
RUS Delfi
Врачи в США потребовали снять с продажи "ТераФлю"
RUS Delfi
ВОЗ заявила о дефиците антибиотиков в мире
RUS Delfi
Гендиректор ВОЗ допустил окончание пандемии COVID-19 в 2023 году
RUS Delfi
Исследование: мозг подростков стал быстрее стареть после пандемии
RUS Delfi
Результаты нового исследования о COVID-19: те, кто болел не раз, должны задуматься
63
RUS Delfi
Вакцина от рака – миф: ученые рассказали, какая реальность нас ждет на самом деле
45
RUS Delfi
Шотландские ученые: рекомендация выпивать 8 стаканов воды в день была ошибочной
RUS Delfi
Эксперт: такой казалось бы невинный поступок ведет прямо к неверности
77
RUS Delfi
Многие даже не знают, что больны: своевременная диагностика помогает отсрочить развитие болезни или избежать ее
RUS Delfi
Дети часто страдают от ожирения, которое приводит к другим болезням: какие симптомы нельзя упускать из виду
RUS Delfi
Новая волна COVID-19 в Китае — новые ограничения
RUS Delfi
Эксперты назвали, какие месяцы в году самые тяжелые для людей: в это время важно помнить несколько моментов
23
RUS Delfi
Психолог рассказал, как взрослые сами того, не осознавая, приучают детей к алкоголю
RUS Delfi
Необъяснимая усталость, смена настроений и головная боль по утрам могут быть признаками болезни
39
RUS Delfi
Врач рассказал, что ждет молодежь, курящую "травку": растет поколение с серьезными расстройствами
47
RUS Delfi
ВОЗ: сейчас регистрируется на 90 процентов смертей от коронавируса меньше, чем в феврале
RUS Delfi
Мужчина выздоровел от коронавируса спустя 411 дней болезни
RUS Delfi
ВОЗ опубликовала первый в мире перечень опасных для здоровья грибков
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Delfi
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