В Китае прошел полумарафон с участием роботов и людей. У людей получилось лучше

Хотя роботы уже появлялись на марафонах и раньше, это первый случай, когда они соревновались с людьми на такой дистанции. Трасса включала в себя подъемы, повороты и неровные участки. Некоторые роботы смогли завершить забег, а некоторые испытывали трудности с самого начала. Один робот упал на стартовой линии и пролежал несколько минут, потом поднялся и побежал снова. Еще один пробежал несколько метров и врезался в ограждение, в результате чего его оператор-человек упал.