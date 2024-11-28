В Германии заработал самый длинный в мире трамвай. Его длина — 58 метров!

Транспортная сеть региона-метрополиса Рейн-Неккар не чужда установлению рекордов по длине трамваев. Еще в 1960-х годах 38,55-метровое транспортное средство стало самым длинным трамваем в мире на тот момент.

Трамвай, который был доставлен в Мангейм в сентябре, был изготовлен чешской компанией Škoda Group. Он является частью заказанного транспортным оператором пакета трамваев стоимостью более 260 миллионов евро, который должен быть полностью поставлен к концу 2026 года.

Эти трамваи-рекордсмены будут ездить как по городским, так и по междугородним маршрутам. Модульная конструкция означает, что он может быть разделен на секции для технического обслуживания или создания трамваев разной длины.

Он вмещает 368 пассажиров, оснащен кондиционером и может двигаться со скоростью 80 км/ч.

Ранее рекорд принадлежал девятисекционному трамваю длиной 55,9 метра в Будапеште, который курсирует по городу с 2016 года.

Что представляет собой самый длинный в мире пассажирский поезд?

Эти сверхдлинные трамваи затмевают рекордные по длине поезда. В 2022 году швейцарская железнодорожная компания установила рекорд самого длинного в мире пассажирского поезда, состоящего из 100 вагонов и 25 локомотивов, длина которого составила 1 910 метров. В общей сложности поезд весил почти 3 000 тонн.