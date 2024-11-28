В Германии заработал самый длинный в мире трамвай. Его длина — 58 метров!

Он вмещает 368 пассажиров, оснащен кондиционером и может двигаться со скоростью 80 км/ч.
Эти трамваи-рекордсмены будут ездить как по городским, так и по междугородним маршрутам. Модульная конструкция означает, что он может быть разделен на секции для технического обслуживания или создания трамваев разной длины.
Трамвай, который был доставлен в Мангейм в сентябре, был изготовлен чешской компанией Škoda Group. Он является частью заказанного транспортным оператором пакета трамваев стоимостью более 260 миллионов евро, который должен быть полностью поставлен к концу 2026 года.
Транспортная сеть региона-метрополиса Рейн-Неккар не чужда установлению рекордов по длине трамваев. Еще в 1960-х годах 38,55-метровое транспортное средство стало самым длинным трамваем в мире на тот момент.
Ранее рекорд принадлежал девятисекционному трамваю длиной 55,9 метра в Будапеште, который курсирует по городу с 2016 года.
Что представляет собой самый длинный в мире пассажирский поезд?
Эти сверхдлинные трамваи затмевают рекордные по длине поезда. В 2022 году швейцарская железнодорожная компания установила рекорд самого длинного в мире пассажирского поезда, состоящего из 100 вагонов и 25 локомотивов, длина которого составила 1 910 метров. В общей сложности поезд весил почти 3 000 тонн.
Как будто это было недостаточно впечатляюще, он преодолел перепад высот в 789 метров над уровнем моря и проехал от Преды через Бергюн до Алванеу. На борту было 4 550 мест, но, в отличие от скоростных трамваев, он мог двигаться со скоростью всего 30-35 км/ч.
Весь 61-километровый путь по линии Альбула, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, занял около 46 минут, проходя по историческим виадукам и спиралевидным рельсам. За свою невероятную длину поезд был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Rhaetian Railway запустила поезд-рекордсмен в честь 175-летия швейцарских железных дорог в 2022 году.