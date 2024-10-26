Технологический разрыв: почему ИИ-революция обходит Европу стороной?

Проблемы Apple с Законом о цифровых рынках

Apple также столкнулась с проблемами при выпуске нового iPhone 16 с AI-интеграцией. Европейский Закон о цифровых рынках (DMA) требует от компании открытости платформы для сторонних разработчиков, что, по мнению Apple, создаёт угрозу безопасности пользователей. „Мы не можем пойти на компромисс в вопросах безопасности наших пользователей, поэтому открытость платформы для сторонних разработчиков, требуемая ЕС, не является приемлемой,“ — заявил представитель Apple. В результате новый iPhone с AI-технологиями не появится на европейском рынке, оставляя местных пользователей без доступа к важным нововведениям.

Meta и неопределённость вокруг GDPR

Meta также отказалась запускать свои многомодальные модели Llama 4 в ЕС из-за неопределённости вокруг требований GDPR. „Мы сталкиваемся с непредсказуемыми и постоянно меняющимися требованиями регуляторов, что делает выпуск продуктов в Европе крайне сложным,“ — заявил представитель Meta. При этом Meta недавно запустила Meta AI в странах Латинской Америки и Африки, таких как Аргентина, Камерун и Мексика, где пользователи уже могут использовать Llama 4 в WhatsApp для помощи с домашними заданиями и программированием. Недоступность этих возможностей в Европе ограничивает образовательные перспективы и доступ к современным инструментам для школьников и студентов.