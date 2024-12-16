СМИ: Apple разрабатывает складные iPhone и iPad

По данным The Wall Street Journal, Apple намерена выпустить два складных устройства в ближайшие несколько лет. Одно - это модель с 19-дюймовым экраном, которая сможет конкурировать с настольными мониторами. Второе - меньшего размера, по сути - складной iPhone, и экран у него будет больше, чем у iPhone 16 Pro Max.

Apple, по данным The Journal, разрабатывает оба устройства уже несколько лет. Складной iPhone, скорее всего, будет готов первым. По слухам, компания планирует запустить его в 2026 году, но этот срок может быть сдвинут на год.