В США представлен новый препарат для замедления развития Альцгеймера

По словам представителя компании-разработчика EisaiМайкла Ирризари, это даёт надежду пациентам и врачам, а также должно стимулировать дальнейшие исследования болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний.
Разработчики препарата заявляет об успешном прохождении трёх этапов клинических испытаний. В Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера называют даже незначительное замедление развития болезни большим достижением. Ведущий научный сотрудник ассоциации Мария Каррилло подчеркивает, что подобный успех доказан впервые, и теперь специалистам надо понять, что означает сама возможность замедлить развитие болезни.
Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами рассматривает вопрос об ускоренной сертификации леканемаба, решение обещают принять к началу следующего года.
Это не единственный научный проект, обещающий прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера. В прошлом году команды исследователей из США, Великобритании и Германии анонсировали испытания вакцины, призванной замедлить выработку белка, способствующего слабоумию.
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