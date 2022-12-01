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Врачам впервые удалось замедлить развитие болезни Альцгеймера и доказать это. Потенциальный прорыв в медицине связывают с экспериментальным препаратом леканемаб: клинические испытания подтвердили, что если начать его принимать на самых ранних стадиях заболевания, то можно отсрочить появление серьёзных симптомов на 5 месяцев.
В США представлен новый препарат для замедления развития Альцгеймера
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По словам представителя компании-разработчика EisaiМайкла Ирризари, это даёт надежду пациентам и врачам, а также должно стимулировать дальнейшие исследования болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний.

Разработчики препарата заявляет об успешном прохождении трёх этапов клинических испытаний. В Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера называют даже незначительное замедление развития болезни большим достижением. Ведущий научный сотрудник ассоциации Мария Каррилло подчеркивает, что подобный успех доказан впервые, и теперь специалистам надо понять, что означает сама возможность замедлить развитие болезни.

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Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами рассматривает вопрос об ускоренной сертификации леканемаба, решение обещают принять к началу следующего года.

Это не единственный научный проект, обещающий прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера. В прошлом году команды исследователей из США, Великобритании и Германии анонсировали испытания вакцины, призванной замедлить выработку белка, способствующего слабоумию.

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