В Объединенных Арабских Эмиратах осадки выпадают всего несколько дней в году, но здешние ученые активно используют технику засева облаков, чтобы увеличить частоту и объем дождя.

Самолёты доставляют в облака реагенты, например гигроскопичные наночастицы солей. Они притягивают капельки воды внутри облака, которые, соединяясь, образуют крупные, которые падают на землю под тяжестью веса. Синоптик Ахмад аль Камали говорит о важности тщательной организации засева. "Очень важно правильно рассчитать время, пилоты должны быть в месте расположения облака до того, как оно достигнет стадии зрелости", - поясняет он. - Пилотам нужно добраться до облаков вертикального развития, тогда засев пройдет успешно".

