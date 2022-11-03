Pfizer и BioNTech готовятся представить комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа

В заявлении компании говорится, что однодозовая комбинированная вакцина, разработанная с использованием технологии мРНК, должна быть протестирована в ходе исследования в США с участием 180 добровольцев.
Исследование на ранней стадии направлено на оценку безопасности, переносимости и способности индуцировать иммунный ответ комбинированной вакцины.
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