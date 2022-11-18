Чтобы подтвердить полученные данные, "Джеймс Уэбб" продолжит наблюдение за галактиками в инфракрасном диапазоне.
«Это совершенно новая глава в астрономии. Это как археологические раскопки, когда вы вдруг находите затерянный город или то, о чем вы не знали. Это поражает», — рассказала представительница команды исследователей Паола Сантини.
Ранее "Джеймс Уэбб" получил новую серию снимков "Столпов творения" — скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел, которая расположена примерно в 6,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Змеи.
В NASA объяснили, что эти снимки помогут определить количество газа, пыли и новых звезд в «Столпах творения», а также изучить процесс формирования звезд.
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