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Галактики образовались через 350 млн лет и 450 млн лет после Большого взрыва. Теперь одна из них претендует на звание самого старейшего обнаружения на данный момент.
Galaktika IC 342. NASA, ESA, P. Sell/ P. Kaaret/ G. Kober nuotr.
Galaktika IC 342. NASA, ESA, P. Sell/ P. Kaaret/ G. Kober nuotr.

Чтобы подтвердить полученные данные, "Джеймс Уэбб" продолжит наблюдение за галактиками в инфракрасном диапазоне.

«Это совершенно новая глава в астрономии. Это как археологические раскопки, когда вы вдруг находите затерянный город или то, о чем вы не знали. Это поражает», — рассказала представительница команды исследователей Паола Сантини.

Ранее "Джеймс Уэбб" получил новую серию снимков "Столпов творения" — скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел, которая расположена примерно в 6,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Змеи.

В NASA объяснили, что эти снимки помогут определить количество газа, пыли и новых звезд в «Столпах творения», а также изучить процесс формирования звезд.

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snob.ru
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