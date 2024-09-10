Компания Apple презентовала iPhone 16

Диагональ экрана iPhone 16 составляет 6,1 дюйма, модели Plus — 6,7 дюйма. У iPhone 16 будет новый чип A18 с трехнанометровым процессором, который на 30% быстрее, чем процессор предыдущего iPhone 15. Цена нового iPhone 16 будет начинаться от 799 долларов, iPhone 16 Plus — от 899 долларов.

Также Apple анонсировала линейку iPhone 16 Pro. У них увеличенные по сравнению с предыдущими версиями экраны: 6,3 дюйма у iPhone 16 Pro и 6,9 дюйма у Pro Max. Они будут доступны в четырех цветах: черном, белом, натуральном и новом „пустынном титане“. Apple заявляет, что у iPhone 16 Pro самое продолжительное время автономной работы среди всех ее смартфонов. iPhone 16 Pro будет стоить от 999 долларов, Pro Max — от 1199 долларов. Начало продаж смартфонов намечено на 20 сентября.