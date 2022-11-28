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Это позволит предотвратить выброс в атмосферу более 200 тонн углекислого газа
Alyvuogės
Alyvuogės
© Shutterstock

На этой неделе из испанской Севильи вылетят 220 самолетов на биотопливе, произведенном из оливковых косточек и других отходов плодов. Об этом сообщается на официальном сайте нефтехимической корпорации CEPSA.

Отмечается, что на этом биотопливе самолеты смогут преодолеть 400 тысяч километров, что сравнимо с 400–500 часами летного времени или десятью полетами вокруг света. Использование топлива из отходов оливок позволит предотвратить выброс в атмосферу более 200 тонн углекислого газа. Это, по словам представителей корпорации, равносильно посадке более 2,5 тысячи деревьев.

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Биотопливом заправят самолеты испанских авиакомпаний Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express и Vueling. Также оно предназначено для воздушных суд ирландской Ryanair и венгерской Wizz Air, вылетающих из аэропорта Севильи.

К 2030 году испанская корпорация CEPSA планирует производить 2,5 миллиона тонн современного биотоплива, из которых 800 тысяч будут предназначены для авиации. Таким образом компания к следующему десятилетию хочет сократить свои выбросы углекислого газа на 55% по сравнению с 2019 годом.

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