Нобелевскую премию по химии за 2024 год получат трое ученых

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по химии присуждали 115 раз. По состоянию на 2023 год ее вручили 192 лауреатам. Так как Фредерик Сенгер (1958 и 1980 годы) и Барри Шарплесс (2001 и 2022 годы) были награждены дважды, премию получили 190 человек. Самым молодым ее лауреатом остается француз Фредерик Жолио (35 лет в 1935 году), самым пожилым - Джон Гудинаф из США (97 лет в 2019 году).