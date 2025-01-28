Конкурент ChatGPT, вызвавший панику в Кремниевой долине. Что известно о бесплатном китайском чат-боте компании Deepseek

Появление R1, похоже, опровергает широко распространенную на финансовых рынках ставку на то, что искусственный интеллект будет стимулировать спрос по всей цепочке поставок — от чипмейкеров до центров обработки данных, пишет агентство Reuters.

DeepSeek вызвала панику на биржевом рынке. К утру понедельника в Европе фьючерсы на электронной фондовой бирже Nasdaq 100 снизились на 2,6%, на S&P 500 — на 1,4% к утру в Европе; акции американской технологической компании Nvidia упали почти на 10%. Акции ориентированного на инвестиции в ИИ SoftBank Group упали более чем на 8% — это стало самым крупным однодневным падением с 30 сентября.