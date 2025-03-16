Bloomberg: Apple научит наушники AirPods переводить разговоры на другой язык в реальном времени

Источники журналиста агентства Марка Гурмана заявили, что функцию представят в рамках обновления программного обеспечения AirPods позднее в 2025 году. Она будет связана с выходом iOS 19, обновленной версии операционной системы для айфонов.

По данным автора агентства, новая функция даст пользователям AirPods опыт, похожий на сериал „Звездный путь“: если человек, говорящий по-английски, услышит испанскую речь, айфон переведет ее и передаст на наушники пользователя на английском. В то же время слова человека, говорящего по-английски, будут переведены на испанский.