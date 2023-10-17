Журналисты нашли как минимум 50 ранее неизвестных компаний Пригожина

Для публикации аудиторских отчетов, как выяснили "Хроники.Медиа", компании Пригожина регулярно прибегают услугам петербургских нотариусов Анатолия Акуленко и Дианы Лакман. Именно Акуленко открыл наследственные дела как Пригожина, так и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. А Диана Лакман засвидетельствовала подпись сына Пригожина Павла в заявлении о принятии наследства.

Номинальные собственники акционерных обществ – это не члены семьи Пригожина, но расследователи предполагают, что бизнес может им принадлежать. В завещании Пригожина указано, что его сыну Павлу переходит право требования по предварительному договору купли-продажи доли в уставном фонде, договор залога к предварительному договору, а также право требования по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном фонде созданного в Беларуси в августе 2023 года ООО "Группа Вагнер". Расследователи считают, что таким способом, через договоры и опционы, реальный владелец компании может "выкупить" свою долю у номинального собственника.