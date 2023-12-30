Журналиста Павла Лобкова избили в Москве

Тележурналиста Павла Лобкова жестоко избили в Москве, на Патриарших прудах. Об этом сам пострадавший рассказал в соцсети Facebook в субботу, 30 декабря, выложив фотографии своих травм.

Причин нападения, как и других подробностей, Лобков не сообщил. Однако, судя по тому, что в посте он привел гомофобное слово "пидор", преступление было связано с его сексуальной ориентацией. 56-летний Павел Лобков не раз открыто говорил о своей гомосексуальности, в том числе в большом интервью журналисту Юрию Дудю.

Лобков с середины 1990-х работал корреспондентом на российском телеканале НТВ. С 2012 по 2021 год он был телеведущим на канале "Дождь".

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